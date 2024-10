Inter-news.it - Bologna-Milan rinviata: le cause e l’imprevisto in arrivo per Fonseca!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ormai è ufficiale,di sabato pomeriggio non si giocherà al Dall’Ara. Di seguito i motivi del rinvio e le conseguenza inaspettate per Paulo. RINVIO –, in programma per la nona giornata di Serie A, non ci sarà. La sfida dello Stadio Renato Dall’Ara, prevista alle ore 18.00 di sabato prossimo, è stata rimandata su richiesta del sindaco diMatteo Lepore. Una volta consultati il questore e il prefetto della città emiliana è stata firmata un’ordinanza che ufficializza lo slittamento della partita. Di seguito le motivazioni., ledel rinvio spiegate dal Sindaco MOTIVAZIONI – La causa è da imputare al maltempo e all’alluvione che ha colpito alcune zone della città, in particolare il quartiere Porto-Saragozza, dove è sito lo stadio che avrebbe dovuto ospitare