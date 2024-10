Biliardo / Tutto sul campionato regionale e provinciale Marche serie A e B (Di giovedì 24 ottobre 2024) serie B: Passion Jesi3 in testa alla classifica. 3-3 per la Bocciofila Jesina e per il Circolo Cittadino Jesi. Prossimo turno Circolo Cittadino – Passion Jesi3 JESI, 24 ottobre 2024 – 5° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, 7° giornata del campionato provinciale di serie A e 5° giornata dei due gironi del campionato provinciale di serie B. PASSION JESI foto di repertorio Passion Jesi Il PASSION 1 (A1) ha perso 4 a 2 in casa contro il Diamanti 1. Vincono Bellavita (100-71) e la coppia Casali/Giacchini (80-28). Il PASSION 2 (A) invece vince in trasferta 5 a 1 contro il Palombina 1. Conquistano il punto della vittoria Bolognini (100-96), Filonzi (100-50), Sabbatini (100-80), Gavetti (100-78) e la coppia Cecconi/Brunelli (80-49). Oriano (Bolognini) gioca una partita tattica vinta al fotofinish. Sabbatini vince e convince, una sicurezza. .com - Biliardo / Tutto sul campionato regionale e provinciale Marche serie A e B Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)B: Passion Jesi3 in testa alla classifica. 3-3 per la Bocciofila Jesina e per il Circolo Cittadino Jesi. Prossimo turno Circolo Cittadino – Passion Jesi3 JESI, 24 ottobre 2024 – 5° giornata deldi boccette diA1, 7° giornata deldiA e 5° giornata dei due gironi deldiB. PASSION JESI foto di repertorio Passion Jesi Il PASSION 1 (A1) ha perso 4 a 2 in casa contro il Diamanti 1. Vincono Bellavita (100-71) e la coppia Casali/Giacchini (80-28). Il PASSION 2 (A) invece vince in trasferta 5 a 1 contro il Palombina 1. Conquistano il punto della vittoria Bolognini (100-96), Filonzi (100-50), Sabbatini (100-80), Gavetti (100-78) e la coppia Cecconi/Brunelli (80-49). Oriano (Bolognini) gioca una partita tattica vinta al fotofinish. Sabbatini vince e convince, una sicurezza.

