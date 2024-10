Angelina Mango non sta bene: il triste annuncio e la verità sul tour annullato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Solo qualche giorno fa Angelina Mango aveva saltato la seconda serata dei palazzetti a Napoli per un problema di salute, cosa che aveva allarmato i suoi supporters. Tuttavia, la cantante aveva rassicurato tutti affermando che il problema era legato ad una rinofaringite acuta, insomma un mal di gola che sarebbe passato dopo qualche giorno. Sta di fatto che adesso è arrivata la notizia dell’annullamento del tour italiano e europeo. Ed ecco che sono emerse tantissime teorie sul vero stato di salute della cantante. Angelina Mango: annullato il tour italiano e europeo Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare dell’annullamento del tour italiano e europeo di Angelina Mango previsto per tutto l’autunno. Il motivo si collega ancora una volta ai suoi problemi di salute, gli stessi che avevano già allarmato i suoi supporters. Anticipazionitv.it - Angelina Mango non sta bene: il triste annuncio e la verità sul tour annullato Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Solo qualche giorno faaveva saltato la seconda serata dei palazzetti a Napoli per un problema di salute, cosa che aveva allarmato i suoi supporters. Tuttavia, la cantante aveva rassicurato tutti affermando che il problema era legato ad una rinofaringite acuta, insomma un mal di gola che sarebbe passato dopo qualche giorno. Sta di fatto che adesso è arrivata la notizia dell’annullamento delitaliano e europeo. Ed ecco che sono emerse tantissime teorie sul vero stato di salute della cantante.ilitaliano e europeo Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare dell’annullamento delitaliano e europeo diprevisto per tutto l’autunno. Il motivo si collega ancora una volta ai suoi problemi di salute, gli stessi che avevano già allarmato i suoi supporters.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelina Mango si ferma, annullati tutti i concerti: "Devo mettere la salute al primo posto" - Angelina Mango si ferma, annullati tutti i concerti per un problema di salute, ma cos'ha la vincitrice di Sanremo? (gazzetta.it)

Se Angelina Mango annulla il tour: cosa succede alla vincitrice di Sanremo - "Devo prendermi cura di me stessa". "Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni", ha dichiarato l'artista ... (rainews.it)

Angelina Mango si ferma, ecco cosa disse quando Sangiovanni fu costretto a prendersi una pausa - Angelina Mango si prende una pausa e interrompe il suo tour. La cantante, protagonista di questo 2024 che l'ha vista trionfare al Festival di Sanremo e poi partecipare con un certo ... (leggo.it)