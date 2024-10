Affitti brevi, Venezia vara il regolamento facoltativo: incentivi a chi aderisce (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giunta comunale di Venezia questa mattina ha approvato e presentato alla stampa il nuovo regolamento sugli Affitti brevi. Si tratta di un provvedimento atteso da quando, nel luglio 2022, il parlamento all'unanimità - votando l'emendamento Pellicani - ha dato a Venezia la possibilità di Veneziatoday.it - Affitti brevi, Venezia vara il regolamento facoltativo: incentivi a chi aderisce Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giunta comunale diquesta mattina ha approvato e presentato alla stampa il nuovosugli. Si tratta di un provvedimento atteso da quando, nel luglio 2022, il parlamento all'unanimità - votando l'emendamento Pellicani - ha dato ala possibilità di

