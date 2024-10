Acquisto di immobili con abusi edilizi. Rischi e obblighi del nuovo proprietario (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una recente sentenza del TAR del Lazio ha riportato alla ribalta una questione, quella della responsabilità per abusi edilizi che ricade sull’attuale proprietario indipendentemente da chi abbia materialmente realizzato l’opera contestata, spesso sottovalutata nel campo dell’edilizia. Il caso riguardava un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fonte Nuova nei confronti di un immobile costruito senza autorizzazioni valide, nonostante gli attuali proprietari non fossero gli autori dell’abuso, avendo acquistato l'immobile soltanto nel 2003. Quotidiano.net - Acquisto di immobili con abusi edilizi. Rischi e obblighi del nuovo proprietario Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una recente sentenza del TAR del Lazio ha riportato alla ribalta una questione, quella della responsabilità perche ricade sull’attualeindipendentemente da chi abbia materialmente realizzato l’opera contestata, spesso sottovalutata nel campo dell’a. Il caso riguardava un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fonte Nuova nei confronti di un immobile costruito senza autorizzazioni valide, nonostante gli attuali proprietari non fossero gli autori dell’abuso, avendo acquistato l'immobile soltanto nel 2003.

