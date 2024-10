Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Serve salto culturale, sostenere genitorialità condivisa” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il segretario generale di Manageritalia durante il suo intervento al 'Global Welfare Summit "Bisogna fare un cambio culturale importante, non bisogna più parlare di paternità o maternità, la questione natalità va condivisa. Riteniamo utile cominciare a parlare di genitorialità condivisa". Così Massimo Fiaschi, segretario generale di Manageritalia, che oggi è intervenuto al 'Global Welfare Summit', Sbircialanotizia.it - Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Serve salto culturale, sostenere genitorialità condivisa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il segretario generale didurante il suo intervento al 'GlobalSummit "Bisogna fare un cambioimportante, non bisogna più parlare di paternità o maternità, la questione natalità va. Riteniamo utile cominciare a parlare di". Così Massimo, segretario generale di, che oggi è intervenuto al 'GlobalSummit',

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Welfare, Fiaschi (Manageritalia): "Serve salto culturale, sostenere genitorialità condivisa" - Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Bisogna fare un cambio culturale importante, non bisogna più parlare di paternità o maternità, la questione natalità va condivisa. Riteniamo utile cominciare a p ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

XTE monitora la salute dei manager italiani - Accordo tra XTE e la Piattaforma Welfare Dirigenti Terziario: la salute dei manager ora viaggia in digitale, con il telemonitoraggio. (corrierenazionale.it)

Manageritalia Veneto, da orari di lavoro chiari a welfare ecco best practice per il turismo - (Adnkronos) - Dall’abbandono dei turni spezzati all’adozione di un turno unico di otto ore con due giorni di riposo settimanale, passando per la creazione di ... (lifestyleblog.it)