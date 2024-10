Vercelli | gettano la droga dal finestrino dopo aver visto i carabinieri era un kebab

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due uomini, mentre stavano percorrendo la strada provinciale 230 a, si sono imbattuti in un posto di blocco deidella stazione di Arborio. Un bel guaio per i due, considerato che avevano con loro due panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno. Ne è nato un breve inseguimento durato poco, ma il finale della vicenda è a dir poco rocambolesco. La fuga e poi la scusa inverosimile delhanno intimato l’alt a due uomini a bordo di una Fiat Punto, che in un primo momento hanno tirato dritto ignorando l’ordine di fermarsi dei militari. Ne è nato così un breve inseguimento e ihanno usato anche dispositivi acustici e lampeggianti per far desistere i fuggitivi, che pocosi sono fermati accostando il veicolo.