Ventura Spagnolo spiega i segreti delle autopsie: "I cadaveri parlano se fai le domande giuste" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I cadaveri "parlano", ma solo se le domande sono giuste. Una frase sicuramente a effetto ma che non si allontana troppo dalla realtà soprattutto per un medico legale. Una professione che non tutti possono svolgere, affascinante quanto misteriosa. E proprio per questo MessinaToday ha voluto

La madre di Giulia: "Giustizia e pena esemplare". I periti: "In Impagnatiello nessun senso di colpa" - "Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi è una pena esemplare". Lo scrive su In ... (rainews.it)

Camelia, il presunto assassino resta in carcere. Giovedì presidio della Rete degli Studenti. Interrogazione in Parlamento - Si è svolto oggi l’interrogatorio di garanzia del 41enne accusato della morte doi Camelia Ion, la 56 enne cittadina romena rinvenuta cadavere nella notte tra giovedì e venerdì scorso nei pressi ... (trcgiornale.it)

Lucian Tuduran resta in carcere - CIVITAVECCHIA – Interrogatorio in carcere questa mattina per Lucian Tuduran, il 41enne rumeno accusato dell’omicidio della sua connazionale Camelia Ion, di 56 anni, trovata morta di notte in una stamb ... (civonline.it)