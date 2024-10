Uccelli protetti richiusi nelle gabbie: blitz dei carabinieri, denunciato 49enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sedici Uccelli fringellidi-cardellini, specie protette e una trappola rudimentale per la loro cattura oltre a 4 reti a tramaglio. E’ il blitz dei carabinieri della stazione di San Nicola la Strada, insieme ai colleghi della forestale, presso l’abitazione di un 49enne del posto, che deteneva i Casertanews.it - Uccelli protetti richiusi nelle gabbie: blitz dei carabinieri, denunciato 49enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sedicifringellidi-cardellini, specie protette e una trappola rudimentale per la loro cattura oltre a 4 reti a tramaglio. E’ ildeidella stazione di San Nicola la Strada, insieme ai colleghi della forestale, presso l’abitazione di undel posto, che deteneva i

