“Sulla pelle dei lavoratori”. Amiata, pelletterie in crisi. Sono a rischio 565 posti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Siena, 23 ottobre 2024 – Un distretto industriale per salvare l’Amiata dalla crisi delle pelletterie. E’ la strategia condivisa da istituzioni e Cgil nel convegno ’Sulla pelle dei lavoratori’, organizzato ad Abbadia San Salvatore alle Camere del Lavoro di Siena e Grosseto. A snocciolare i numeri della crisi, Luisella Brivio, Filctem Cgil di Siena e Grosseto: “Nel settore Sono impiegati 1850 lavoratori, di cui 565 in cassa integrazione. L’Amiata grossetana vede a Castel del Piano la Gt, che fa capo a ’Gucci’ e occupa 65 dipendenti ora in cassa – ha detto –. Tra Castel del Piano, Santa Fiora, Arcidosso e Cinigiano gli occupati Sono 150”. Maggiori le dimensioni della crisi nel Senese: “Qui ci Sono due aziende afferenti a Gucci: Garpe con circa 280 dipendenti e Gt con 40 – ha continuato –. Lanazione.it - “Sulla pelle dei lavoratori”. Amiata, pelletterie in crisi. Sono a rischio 565 posti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Siena, 23 ottobre 2024 – Un distretto industriale per salvare l’dalladelletterie. E’ la strategia condivisa da istituzioni e Cgil nel convegno ’dei’, organizzato ad Abbadia San Salvatore alle Camere del Lavoro di Siena e Grosseto. A snocciolare i numeri della, Luisella Brivio, Filctem Cgil di Siena e Grosseto: “Nel settoreimpiegati 1850, di cui 565 in cassa integrazione. L’grossetana vede a Castel del Piano la Gt, che fa capo a ’Gucci’ e occupa 65 dipendenti ora in cassa – ha detto –. Tra Castel del Piano, Santa Fiora, Arcidosso e Cinigiano gli occupati150”. Maggiori le dimensioni dellanel Senese: “Qui cidue aziende afferenti a Gucci: Garpe con circa 280 dipendenti e Gt con 40 – ha continuato –.

