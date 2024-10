Spettacolo di beneficenza a favore reparto ospedale Pagani

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una favola in musica per sostenere ildi ematologia dell’«Tortora» di(Salerno ). Si chiama «Arkan ei Palloncini» e andrà in scena sabato 26 ottobre, alle ore 21, all’auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori di. Il ricavato dell’evento sarà devoluto aldi ematologia dell’«Tortora» diche si occupa della diagnosi e cura delle patologie ematologiche. L’iniziativa promossa dall’associazione Polymnia Onlus, la Locanda Almayer Onlus e patrocinata dal Comune di, mira a supportare il, contribuendo a migliorare le risorse a disposizione ea garantire un’assistenza sempre più efficace per i pazienti. «Arkan ei Palloncini», opera scritta e musicata da Ciro Gentile, è un viaggio affascinante e metaforico che combina il potere della narrazione con l’intensità della musica, creando un’esperienza multisensoriale e immersiva.