Spari contro un noto lido sfiorata la strage | arrestato il pistolero

I carabinieri di Ercolano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona accusata di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo

Spari contro stabilimento balneare a Portici : arrestato l’autore dei colpi di pistola - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Portici, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro il “Lido Arturo” di via Nuovo Macello. L’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in ... (Gaeta.it)

