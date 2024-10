Metropolitanmagazine.it - Scoop su Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme in hotel, lei: «Una liaison? Sì»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è stato paparazzato in compagnia della giornalista. Loè del settimanale “Gente“: l’ex calciatore viene immortalato in unromano con la donna, di professione giornalista, accompagnato come di consueto anche da un amico.sarebbero poi usciti dall’albergo dopo un’ora e mezza. Nel titolo di copertina del settimanale si legge: «ci ricasca?» ricordando quanto successo in passato con l’ex moglie Ilary Blasi. Proprio oggi l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva lanciato una “bomba” di gossip: secondo quanto da lui sostenuto l’ex Pupone avrebbe tradito Noemi Bocchi.ha quindi tradito la compagna Noemi Bocchi con la giornalista? A confermarlo è proprio la, che a Gente ha dichiarato: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente».