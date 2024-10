Scontri fra Polizia e tifosi del Livorno alla fine della partita con Siena: scattano due Daspo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Siena – Strascichi dopo gli Scontri fra Polizia e tifosi del Livorno per la partita del 20 ottobre in serie D. Un gruppo di circa 40 ultras livornesi ha aggredito le forze dell’ordine in servizio al termine della partita disputatasi allo stadio Artemio Franchi di Siena in occasione dell’incontro di calcio valevole per la serie D Siena-Livorno. In occasione degli Scontri, avvenuti fuori dall’impianto sportivo nei pressi del parcheggio riservato alla tifoseria ospite, sono state lanciate bottiglie di vetro, cartelli della segnaletica stradale e transenne verso i contingenti territoriali e di rinforzo della Polizia di Stato, che hanno provocato lesioni con prognosi di 7 e 10 giorni a 6 poliziotti tra cui un dirigente. Gli agenti si erano posizionati per sbarrare loro la strada ed impedire che venissero a contatto con la tifoseria senese, durante il deflusso a fine partita. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Strascichi dopo glifradelper ladel 20 ottobre in serie D. Un gruppo di circa 40 ultras livornesi ha aggredito le forze dell’ordine in servizio al terminedisputatasi allo stadio Artemio Franchi diin occasione dell’incontro di calcio valevole per la serie D. In occasione degli, avvenuti fuori dall’impianto sportivo nei pressi del parcheggio riservatotifoseria ospite, sono state lanciate bottiglie di vetro, cartellisegnaletica stradale e transenne verso i contingenti territoriali e di rinforzodi Stato, che hanno provocato lesioni con prognosi di 7 e 10 giorni a 6 poliziotti tra cui un dirigente. Gli agenti si erano posizionati per sbarrare loro la strada ed impedire che venissero a contatto con la tifoseria senese, durante il deflusso a

