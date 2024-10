Puntomagazine.it - Patente a punti e trabattelli: garanzia di sicurezza nei cantieri edili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per Imprese/Ditte settoreTemporanei e Mobili ma anche per i Committenti sia Pubblici-Privati che devono sapere alcune nozioni ed obblighi importanti e cogenti. Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di tutti e chiarire sia ai Committenti Pubblici che Privati che come stabilito dal decreto del precedente articolo inerente allain ambitozio pertemporanei e mobili, prima di ogni affidamento o incarico devono acquisire il codice dellache ha ricevuto l’impresa dall’ Ispettorato del Lavoro Nazionale. Impresa società o ditta individuale, anche elettrici-idraulici-pitturazioni etc. Con il presente articolo portiamo in evidenza una delle attrezzature di come uso, ma che deve rispettare norme più strigenti.