Partenza di Intersezioni: Un viaggio tra musica e arti visive all’Auditorium di Milano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La rassegna Intersezioni si propone di esplorare il legame profondo tra musica e altre forme d’arte, lanciando il suo primo evento sabato prossimo. Con una scaletta che include una serie di performance e dialoghi, questo progetto dell’Orchestra Sinfonica di Milano si presenta come un’opportunità imperdibile per appassionati di arte e musica. L’evento si tiene presso l’Auditorium di Largo Mahler, dove le arti visive si intrecciano con la musica in un contesto dinamico e stimolante. Nostalgia della bellezza: il primo evento della rassegna Il primo appuntamento della rassegna Intersezioni, intitolato ‘Nostalgia della bellezza’, avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 18. Questo evento sarà caratterizzato da un programma artistico che coinvolgerà professionisti del calibro del direttore della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, e del giornalista Luca Baccolini. Gaeta.it - Partenza di Intersezioni: Un viaggio tra musica e arti visive all’Auditorium di Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La rassegnasi propone di esplorare il legame profondo trae altre forme d’arte, lanciando il suo primo evento sabato prossimo. Con una scaletta che include una serie di performance e dialoghi, questo progetto dell’Orchestra Sinfonica disi presenta come un’opportunità imperdibile per appassionati di arte e. L’evento si tiene presso l’Auditorium di Largo Mahler, dove lesi intrecciano con lain un contesto dinamico e stimolante. Nostalgia della bellezza: il primo evento della rassegna Il primo appuntamento della rassegna, intitolato ‘Nostalgia della bellezza’, avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 18. Questo evento sarà caratterizzato da un programmastico che coinvolgerà professionisti del calibro del direttore della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, e del giornalista Luca Baccolini.

