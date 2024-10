Meteo, in arrivo nuovi temporali: scatta l’allerta in più regioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) temporali e scariche elettriche sono in arrivo e scatta l’allerta Meteo, cosa vuol dire? E come comportarsi in queste situazioni? Il maltempo ha già colpito l’Italia. In Emilia-Romagna la situazione è drastica, con l’esondazione dei fiumi che sta complicato la vivibilità di città come Bologna e non solo. Ora a tremare, però, sono i residenti in Veneto che, dopo aver visto quanto accaduto intorno a loro, vivono con ansia l’avvicinamento dei prossimi temporali. Per la giornata di oggi, 23 ottobre, è scattata l’allerta Meteo in tutta la regione. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà i nostri settori tirrenici attivando una fase di maltempo destinata a durare a lungo. Il punto di partenza sarà la Sardegna e alcune regioni del centro-Italia. scatta l’allerta Meteo in Veneto (Pixabay) – Cityrumors. Cityrumors.it - Meteo, in arrivo nuovi temporali: scatta l’allerta in più regioni Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)e scariche elettriche sono in, cosa vuol dire? E come comportarsi in queste situazioni? Il maltempo ha già colpito l’Italia. In Emilia-Romagna la situazione è drastica, con l’esondazione dei fiumi che sta complicato la vivibilità di città come Bologna e non solo. Ora a tremare, però, sono i residenti in Veneto che, dopo aver visto quanto accaduto intorno a loro, vivono con ansia l’avvicinamento dei prossimi. Per la giornata di oggi, 23 ottobre, ètain tutta la regione. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà i nostri settori tirrenici attivando una fase di maltempo destinata a durare a lungo. Il punto di partenza sarà la Sardegna e alcunedel centro-Italia.in Veneto (Pixabay) – Cityrumors.

