Ilgiorno.it - Medici di famiglia e liste d’attesa: "Basta, abbiamo perso la pazienza"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "I pazienti hannola". Ieri, i malati della Martesana, che hanno organizzato una mobilitazione durata settimane contro la carenza didi, hanno consegnato all’assemblea dei sindaci dell’Asst riunita a Pioltello le 2.700 firme raccolte ai banchetti sul territorio. Da Vimodrone, da Cernusco, da Pessano, da Gorgonzola. A ritirare i fogli, la sindaca Ivonne Cosciotti, alla guida dei Comuni dell’Azienda. "Una situazione sempre più critica sul territorio", dice Curzio Rusnati, ex primo cittadino di Bussero, fra i promotori dell’iniziativa che ha avuto forte eco. Chi si è mobilitato chiede agli amministratori "di sollecitare la direzione per mettere in campo misure di contrasto alla mancanza di dottori in molti paesi con ambulatori temporanei e vincoli di apertura nei prossimi bandi. Possibilità che Asst non ha ancora utilizzato".