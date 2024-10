Málaga | La giustizia si pronuncia a favore di Málaga contro gli azionisti dell’aumento di capitale del 2010

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 14:29:26 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Lasi è giàta sul casomalaguisti che hanno rivendicato le loro quote nell’aumento didel. La sentenza con sentenza definitiva È clamoroso per Francisco Verdún, azionista che ne ha chiesto il riconoscimento di questo numero di un paio di settimane fa in anteprima. “Respingo la causa intentata da Don Francisco Verdún Pérez,ilCF SAD. Assolvo la societàCF da tutte le pretese avanzatedi essa in questa procedura. Le spese sostenute sono a carico del ricorrente”, si legge in modo molto esplicito nella prima pagina della sentenza.