Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 61-57, Eurolega basket in DIRETTA: 23 punti di Clyburn, -4 V-nere alla terza sirena

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-59 2/2 per Matt Morgan a cronometro fermo: -2. Inizia l’ultima frazione a Belgrado! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? ilBelgrado conserva quattrodi vantaggio sulla. 61-57 1/2 per Tyrique Jones in lunetta. 60-57 Carlik Jones riporta ila +3. 58-57 2/2 per Tornike Shengelia dlunetta e -2con 45? rimasti sul cronometro. 58-55 Isaac Bonga batte un colpo per il. 56-55! LA SCHIACCIATA DEL -1. 56-53 Conclusione morbida di Cordinier: -3 per le V-. 56-51sulla linea di fondo: 21per lui, -5. 56-49 Altra schiacciata di Tyrique Jones, che sale a quota 19. 54-49 Stoppata irregolare di Jones sul semi-gancio di: canestro valido. 54-47 Tyrique Jones indiavolato: schiacciata di potenza e +7.