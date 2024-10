Lease 2024: Milano ospita il Salone del leasing per discutere il futuro del settore in Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano è al centro dell’attenzione con l’apertura di Lease 2024, il Salone del leasing organizzato da Assilea – Associazione italiana leasing, che si tiene al Magna Pars Event Space di via Tortona 15. L’evento, della durata di due giorni, offre un’approfondita esplorazione del settore del leasing attraverso una serie di tavole rotonde e interventi di esperti del settore. Discussioni di grande rilevanza si concentreranno sui trend economici europei, le nuove regolamentazioni e il futuro dell’industria del leasing. Un evento di spessore con relatori di rilievo L’evento è caratterizzato da una serie di 12 tavole rotonde e la partecipazione di 23 relatori, tra cui figure chiave del panorama economico italiano. L’apertura è stata affidata a Antonio Patuelli, presidente dell’ABI, e a Marco Fortis, vicepresidente e direttore di Fondazione Edison. Gaeta.it - Lease 2024: Milano ospita il Salone del leasing per discutere il futuro del settore in Europa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè al centro dell’attenzione con l’apertura di, ildelorganizzato da Assilea – Associazione italiana, che si tiene al Magna Pars Event Space di via Tortona 15. L’evento, della durata di due giorni, offre un’approfondita esplorazione deldelattraverso una serie di tavole rotonde e interventi di esperti del. Discussioni di grande rilevanza si concentreranno sui trend economici europei, le nuove regolamentazioni e ildell’industria del. Un evento di spessore con relatori di rilievo L’evento è caratterizzato da una serie di 12 tavole rotonde e la partecipazione di 23 relatori, tra cui figure chiave del panorama economico italiano. L’apertura è stata affidata a Antonio Patuelli, presidente dell’ABI, e a Marco Fortis, vicepresidente e direttore di Fondazione Edison.

Assilea, da oggi a Milano il Salone del leasing

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Si è aperto oggi a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone del leasing organizzato da Assilea - Associazione italiana leasing.

