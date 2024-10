La single Sofia demolisce Alfred e dà la sua versione dei fatti su cosa è successo dopo il falò (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La versione di Alfred sulla sua storia con Anna un mese dopo Temptation Island è stata sbugiardata dalla single Sofia L'articolo La single Sofia demolisce Alfred e dà la sua versione dei fatti su cosa è successo dopo il falò proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La single Sofia demolisce Alfred e dà la sua versione dei fatti su cosa è successo dopo il falò Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladisulla sua storia con Anna un meseTemptation Island è stata sbugiardata dallaL'articolo Lae dà la suadeisuilproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island : Alfred lo ha fatto prima del falò. Pubblico di sasso - poi la decisione choc con Anna e la single Sofia - Durante un’uscita in barca, Sofia ha ammesso di sentire una connessione speciale con Alfred (anche molto intimi), mentre lui ha mostrato segni di gelosia per i legami di Sofia con il suo ex. . Alfred, sicuro che una volta uscito da Temptation Island continuerà la sua relazione con la single Sofia saluta tutti i suoi amici del villaggio a cui promette “ci vedremo presto”. (Caffeinamagazine.it)

Temptation Island - Alfred lascia il programma con la single Sofia - Alfred di Temptation Island, dopo aver avuto il confronto con Anna, dalla quale si è separato, è uscito dal programma insieme a Sofia L'articolo Temptation Island, Alfred lascia il programma con la single Sofia proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Segnalazione da Temptation Island - tra Alfred e la single Sofia sarebbe già tutto finito - Mentre per vedere il falò di confronto dovremo aspettare la quinta puntata, è arrivata una segnalazione sul destino di Alfred e della single con cui ha tradito Anna. Sono venuto per capire e ho capito. Per la fidanzata di Alfred, infatti, nonostante nei precedenti pinnettu abbia assistito a diversi tentativi di avvicinamento da parte di Alfred verso Sofia e viceversa, non si aspettava certo ... (Metropolitanmagazine.it)