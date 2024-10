"La petizione pro Pronto soccorso?. Bene, la salute non ha colore politico" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "La raccolta firme per il Pronto soccorso? Condividiamo tutto quello che si fa per adoperarsi per mantenere l’apertura del ps perché i malati non sono di centrosinistra o di centrodestra". A dichiararlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo che Giuseppe Pagliani (candidato capolista di Forza Italia alle elezioni regionali) ha annunciato che oggi a Scandiano inizierà una raccolta firme "per evitare la chiusura del ps". Nel passato la lista del primo cittadino di Daviddi aveva già sostenuto, assieme al centrodestra e al M5S, una petizione per ‘salvare’ il ps del Magati. "E’ necessario l’apertura h24 del Pronto soccorso – sottolinea Daviddi –. Inoltre è fondamentale il mantenimento dell’automedica a Scandiano, servizio da implementare perché il suo intervento è molto importante sui casi gravi dei pazienti. Ilrestodelcarlino.it - "La petizione pro Pronto soccorso?. Bene, la salute non ha colore politico" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "La raccolta firme per il? Condividiamo tutto quello che si fa per adoperarsi per mantenere l’apertura del ps perché i malati non sono di centrosinistra o di centrodestra". A dichiararlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo che Giuseppe Pagliani (candidato capolista di Forza Italia alle elezioni regionali) ha annunciato che oggi a Scandiano inizierà una raccolta firme "per evitare la chiusura del ps". Nel passato la lista del primo cittadino di Daviddi aveva già sostenuto, assieme al centrodestra e al M5S, unaper ‘salvare’ il ps del Magati. "E’ necessario l’apertura h24 del– sottolinea Daviddi –. Inoltre è fondamentale il mantenimento dell’automedica a Scandiano, servizio da implementare perché il suo intervento è molto importante sui casi gravi dei pazienti.

