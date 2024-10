Kering sulla trimestrale pesa Gucci | vendite a 38 miliardi di euro –15%

Quotidiano.net - Kering, sulla trimestrale pesa Gucci: vendite a 3,8 miliardi di euro (–15%)

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – Si parla molto di trasformazione del gruppo in. E lo fa il presidente e ceo Francois-Henri Pinault commentando i risultati del terzo trimestre 2024 che certo gli danno ancora una volta molta preoccupazione. La situazione non muta ancora, il mondo del lusso è in grande frenata per vari motivi primo su tutti una certa disaffezione dei clienti oltre alla situazione geopolitica che certo non aiuta e il Gruppo, pur continuando ad impegnarsi al massimo, ancora non è riuscito a raccogliere i risultati sperati. Ed ecco profilarsi all’orizzonte una cauta ripresa per il 2025. Almeno in questo si spera molto.