Unlimitednews.it - Juric “Sento la fiducia del club, obiettivo Champions”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “A me non manca proprio niente,ladella società. Potrei attaccarmi alle scuse, ma sarebbe da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarci gli avversari. Bisogna vincere le partite perchè qui è tutto al top. A me non va bene questo andazzo, voglio vedere cattiveria anche se non giochiamo bene”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. “Per me tutto è importante, la partita di domani è fondamentale – aggiunge il mister croato in conferenza stampa – Chiaro che, per come sono andati gli ultimi anni, la società ha l’di andare inLeague. Noi non sottovalutiamo niente e penso che tutti i giocatori siano in grado di fare prestazioni di alto livello”.