Il Napoli risponde alle polemiche: il caso Maradona è già chiuso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attraverso una nota, il Napoli risponde alle polemiche e tende una mano alla famiglia Maradona: ecco la presa di posizione dopo le parole di Dalma Dalma, figlia di Diego Armando Maradona, è stata ospite all’evento Per Sempre Diego organizzato qualche giorno fa in nave. A margine dell’appuntamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto chiaramente il giro del web e non solo. “Non posso entrare allo stadio che porta il nome di mio padre”, ha dichiarato Dalma Maradona esprimendo amarezza. Il motivo? La donna ha provato a darsi delle spiegazioni, ma non riusciva a farsene una ragione. In poche ore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata la risposta del Napoli attraverso una nota: “Il club aspetta Dalma, Giannina e tutti gli eredi di Maradona allo stadio Maradona ogni qualvolta avranno piacere ad assistere a una partita della squadra”. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attraverso una nota, ile tende una mano alla famiglia: ecco la presa di posizione dopo le parole di Dalma Dalma, figlia di Diego Armando, è stata ospite all’evento Per Sempre Diego organizzato qualche giorno fa in nave. A margine dell’appuntamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto chiaramente il giro del web e non solo. “Non posso entrare allo stadio che porta il nome di mio padre”, ha dichiarato Dalmaesprimendo amarezza. Il motivo? La donna ha provato a darsi delle spiegazioni, ma non riusciva a farsene una ragione. In poche ore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata la risposta delattraverso una nota: “Il club aspetta Dalma, Giannina e tutti gli eredi diallo stadioogni qualvolta avranno piacere ad assistere a una partita della squadra”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Maradona : sempre sold out - numeri impressionanti per il Napoli - Numeri da record al Maradona: Napoli sempre sostenuto dai suoi tifosi Numeri impressionanti per lo Stadio Diego Armando Maradona, sempre esaurito in questa stagione che vede il Napoli guidato da Antonio Conte nella “ricostruzione” della squadra. ... (Napolipiu.com)

News Napoli - gli azzurri ritrovano il “fattore Maradona” : il dato sui tifosi è sorprendente – FOTO - Il Napoli, in questo entusiasmante inizio di stagione, ha ritrovato anche l’appoggio dei suoi tifosi: il dato di Calcio&Finanza non lascia alcun dubbio e sorprende tutti. Inizio di stagione da incorniciare per il Napoli di Antonio Conte, che ha ... (Spazionapoli.it)

Napoli-Lecce - il big salterà la sfida del Maradona : il comunicato - Per Napoli-Lecce ci vuole ancora qualche giorno, ma per questa gara bisogna registrare già una gara molto importante. Il Napoli di Antonio Conte ha battuto domenica scorsa l’Empoli di Roberto D’Aversa con il rigore realizzato da Khvicha ... (Spazionapoli.it)