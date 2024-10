Grande Fratello, l’entrata di Maica Benedicto porta cambiamenti in casa: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maica Benedicto è la nuova coinquilina – per un tempo determinato – del Grande Fratello. L’influencer è arrivata in casa lunedì scorso, durante la diretta del reality show, per uno scambio avvenuto con il Grande Fratello edizione spagnola. Maria è riuscita ad ambientarsi molto bene all’interno della casa, ma c’è qualcosa che la turba. Di cosa si tratta? Appena varcata la soglia della casa del Grande Fratello sui social sono iniziate a circolare delle voci su quanto Maica Benedicto fosse germofobica. I telespettatori più attenti hanno capito sin da subito che la concorrente non ha perso tempo a notare la scarsa igiene in casa: arrivata al Grande Fratello e presa la confidenza con gli altri inquilini, Maica sembra essersi dedicata quasi esclusivamente alle pulizie. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) –è la nuova coinquilina – per un tempo determinato – del. L’influencer è arrivata inlunedì scorso, durante la diretta del reality show, per uno scambio avvenuto con iledizione spagnola. Maria è riuscita ad ambientarsi molto bene all’interno della, ma c’è qualche la turba. Disi? Appena varcata la soglia delladelsui social sono iniziate a circolare delle voci su quantofosse germofobica. I telespettatori più attenti hanno capito sin da subito che la concorrente non ha perso tempo a notare la scarsa igiene in: arrivata ale presa la confidenza con gli altri inquilini,sembra essersi dedicata quasi esclusivamente alle pulizie.

