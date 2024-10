Giorgia: “Non paragonatemi a Cattelan, a X Factor farò errori senza nasconderlo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giorgia racconta in un'intervista a Fanpage.it l'avventura alla conduzione di X Factor 2024: "Mi sento piccola rispetto ai veri conduttori, ma volevo mettermi alla prova". L'esperienza televisiva non fermerà il suo percorso artistico: "Cantante e conduttrice? Due strade parallele". E sul rapporto con Emanuel Lo, insegnante del talent concorrente, Amici: "Nel nostro lavoro devi mettere in conto di essere parte dello spettacolo". Fanpage.it - Giorgia: “Non paragonatemi a Cattelan, a X Factor farò errori senza nasconderlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)racconta in un'intervista a Fanpage.it l'avventura alla conduzione di X2024: "Mi sento piccola rispetto ai veri conduttori, ma volevo mettermi alla prova". L'esperienza televisiva non fermerà il suo percorso artistico: "Cantante e conduttrice? Due strade parallele". E sul rapporto con Emanuel Lo, insegnante del talent concorrente, Amici: "Nel nostro lavoro devi mettere in conto di essere parte dello spettacolo".

I 4 giudici e Giorgia presentano i Live Show di X Factor 2024 - in partenza giovedì 24 ottobre. Ecco cos'hanno detto - X Factor 2024 entra nel vivo. Dal 24 ottobre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW si va in diretta: iniziano i Live Show. Alla presentazione all’X Factor Arena di Assago (Milano), i giudici si schierano ognuno con la propria squadra scelta ... (Amica.it)

X Factor 2024 - luci accese per i Live Show : Giorgia e i giudici si raccontano a metà percorso - Si accendono le luci sul palco dell’X Factor Arena, pronta a ospitare i 12 artisti che, superati gli Home Visit, accedono di diritto ai Live Show. Giovedì 26 ottobre, dunque, XF2024 entra nella fase decisiva verso la finale del 5 dicembre, evento ... (Funweek.it)

‘X Factor’ - Giorgia : “Fiorello mi incoraggia sempre” - “E’ difficile, lo sapevo e sono molto preoccupata. Io ce la metto tutta, con i limiti del caso essendo una prima volta. Ho sempre seguito X Factor e il fatto di conoscere bene la trasmissione aiuta”. Lo ha detto la conduttrice Giorgia nella ... (Lapresse.it)