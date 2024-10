Furti in hotel, turisti rapinati, minacce di stupro e droga ovunque: "Viale Fratti è il Bronx" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Venerdi 5 ottobre, Viale Fratti. Un ragazzo poco più che adolescente sistema indisturbato le sue dosi di droga sul coperchio di un bidone dell'immondizia, sotto gli occhi dei passanti allibiti. Venti minuti a confezionare le dosi, e quando a un certo punto qualcuno gli si avvicina per dirgli in Parmatoday.it - Furti in hotel, turisti rapinati, minacce di stupro e droga ovunque: "Viale Fratti è il Bronx" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Venerdi 5 ottobre,. Un ragazzo poco più che adolescente sistema indisturbato le sue dosi disul coperchio di un bidone dell'immondizia, sotto gli occhi dei passanti allibiti. Venti minuti a confezionare le dosi, e quando a un certo punto qualcuno gli si avvicina per dirgli in

