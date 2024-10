Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, "E' esondato il Sentino: ci sono morti e feriti". Ma era un'esercitazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Ancona), 23 ottobre 2024 –“E’di nuovo ilci son”. Ma stavolta si è trattato di unadi protezione civile con oltre 60 uomin e donne in campo. Questa mattina, nel territorio del comando compagnia carabinieri diè stata effettuata un’di protezione civile dedicata all’attuazione del “Piano di gestione delle emergenze”, predisposto dal comando legione carabinieri Marche per ottimizzare la conduzione degli interventi di soccorso pubblico in caso di eventi catastrofici, come l’alluvione che si è verificata in Provincia di Ancona il 15 settembre 2022. La vasta operazione ha interessato prevalentemente le aree dei Comuni di, Sassoferrato e Genga.