Eurocup 2024 2025 misure di sicurezza rafforzate per Trento-Hapoel Tel Aviv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come già accaduto in occasione di Italia-Israele di calcio, anche per il match didi basket traTelsono stateledi. A due passi dal palazzetto dello sport, infatti, è in programma alle 18.30 il presidio ‘Con il genocidio non si gioca’ promosso dall’Assemblea solidarietà Palestina. “Comunichiamo che in vista della partita contro l’Shlomo Tel, via Fersina sarà chiusa dal sottopasso di via Fermi fino alla rotatoria di via Bartali – comunica il club bianconero -. Si consiglia quindi di raggiungere l’impianto da sud dalla rotatoria ‘del Marinaio’ percorrendo via dei Ragazzi del 99?. Aquila Basketinvita i propri tifosi a raggiungere l’impianto sportivo con adeguato anticipo per evitare file all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18.45”.