Entropia digitale, la sfida dell'era smartphone. Il commento di Argante

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono confuso. Non elaboro, non creo. Gestisco, ma forse meglio scrivere penso di gestire, le informazioni che ricevo ogni istante della mia vita attraverso lo. Il dominus. Il maestro di cerimonia del pensiero passivo. C’è una parola-chiave per tentare di parametrare tutto questo:. Eccone alcune definizioni facilmente riscontrabili nei luoghi digitali del pensiero passivo.è la misura del grado di equilibro raggiunto da un sistema in un dato momento. Le trasformazioni avvengono spontaneamente in una precisa direzione: quella verso il maggior disordine. L’è quindi interpretata come una misura del disordine di un sistema che ha la tendenza naturale (e in aumento) al disordine, al cambiamento, alla trasformazione.