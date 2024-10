"El dia de los muertos!”: festa in maschera, sfilata e giochi a tema a Villa Filippina il giorno dei morti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 2 novembre al Parco Villa Filippina festa in maschera per celebrare “El dia de los muertos!”. Dalle 11 alle 13, in programma giochi a tema, musica dal vivo, spettacoli di giocoleria e una sfilata. L’ingresso costa 20 euro (un bambino + un adulto), ma l’evento è già sold out. Palermotoday.it - "El dia de los muertos!”: festa in maschera, sfilata e giochi a tema a Villa Filippina il giorno dei morti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 2 novembre al Parcoinper celebrare “El dia de los!”. Dalle 11 alle 13, in programma, musica dal vivo, spettacoli di giocoleria e una. L’ingresso costa 20 euro (un bambino + un adulto), ma l’evento è già sold out.

