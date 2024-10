Diffidati Atalanta-Celtic | nerazzurri a rischio squalifica in vista dello Stoccarda

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’elenco deidi: ecco iin. Massima attenzione per uno dei titolarissimi di Gasperini, vale a dire Ederson, visto che il centrocampista è l’unico diffidato della Dea. Ricordiamo il regolamento: si entra in diffida se si rimediano due ammonizioni e si vieneti alla terza. Il centrocampista brasiliano è stato ammonito per due volte nelle prime due partite di questa nuova formula col maxi girone, prima contro l’Arsenal, quindi contro lo Shakhtar Donetsk, pertanto dovrà stare attento contro ilper non saltare il match con lo. CI SONODELL’IN CHAMPIONS? La risposta è sì: come detto, Ederson è diffidato e salterà la partita contro i tedeschi del quarto turno se verrà ammonito nella terza giornata contro gli scozzesi.