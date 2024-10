Cultura: Meloni, su nomina Spano nervosismo in FdI, ma perché vicenda uscita ora? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Quando si parlava della nomina di questa persona c’è stata anche una polemica, da FdI mi dissero che c’era nervosismo per questa nomina. E io ho detto: parlatene con il ministro, perchè è il ministro che fa le nomine e si deve assumere le responsabilità di quel che fa. Apprendo che ci sarebbe una specie di presunto conflitto di interessi tra Spano e un’altra persona che risale al Maxxi, risale ai tempi della gestione di Melandri. Nessuna di queste persone è stata nominata da Giuli, bene, ma bisogna chiedere conto a chi governava il Maxxi quando è accaduto. perché si dice adesso? Se lavori con quello di destra tutto è più complicato. Ho altro di cui occuparmi”. Lapresse.it - Cultura: Meloni, su nomina Spano nervosismo in FdI, ma perché vicenda uscita ora? Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Quando si parlava delladi questa persona c’è stata anche una polemica, da FdI mi dissero che c’eraper questa. E io ho detto: parlatene con il ministro, perchè è il ministro che fa le nomine e si deve assumere le responsabilità di quel che fa. Apprendo che ci sarebbe una specie di presunto conflitto di interessi trae un’altra persona che risale al Maxxi, risale ai tempi della gestione di Melandri. Nessuna di queste persone è statata da Giuli, bene, ma bisogna chiedere conto a chi governava il Maxxi quando è accaduto.si dice adesso? Se lavori con quello di destra tutto è più complicato. Ho altro di cui occuparmi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni: 'L'intesa Italia-Albania funzionerà. Patarnello? non complotto ma menefreghismo del voto' - 'Sono determinata ad andare avanti' ha detto la premier alla festa de Il Tempo. "Le accuse di danno erariale da quelli del Superbonus e dei banchi a rotelle" sono inaccettabili (ANSA) ... (ansa.it)

Meloni: 'L'intesa Italia-Albania funzionerà. Patarnello? menefregihsmo del voto' - 'Sono determinata ad andare avanti' ha detto la premier alla festa de Il Tempo. "Le accuse di danno erariale da quelli del Superbonus e dei banchi a rotelle" sono inaccettabili (ANSA) ... (ansa.it)

Mic,Meloni: in Fdi c’era nervosismo per Spano ma non me ne sono occupata - Roma, 23 ott. (askanews) – “Non ho incontrato Giuli e ho capito abbastanza poco della vicenda, tendenzialmente non me ne sono occupata. Seguo quel che esce sui giornali, quando si parlava della nomina ... (askanews.it)