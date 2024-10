Cosa ha fatto il governo Meloni in due anni a Palazzo Chigi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Autorevolezza e centralità a livello internazionale. Questa la rivendicazione che il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha più volte manifestato alla voce politica estera e difesa. Molteplici gli ambiti di azione dell’esecutivo in questi 48 mesi, dall’Ucraina alla crisi energetica, dal G7 al Piano Mattei, dal fronte sud al Mar Rosso, passando per IA e per le relazioni con Ue e Nato. A due anni esatti dalla nascita del governo Meloni I, ecco una ricognizione sui dossier internazionali, partendo dagli obiettivi che il premier si era posto nel suo primo discorso alle Camere per la fiducia. Formiche.net - Cosa ha fatto il governo Meloni in due anni a Palazzo Chigi Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Autorevolezza e centralità a livello internazionale. Questa la rivendicazione che il presidente del consiglio Giorgiaha più volte manifestato alla voce politica estera e difesa. Molteplici gli ambiti di azione dell’esecutivo in questi 48 mesi, dall’Ucraina alla crisi energetica, dal G7 al Piano Mattei, dal fronte sud al Mar Rosso, passando per IA e per le relazioni con Ue e Nato. A dueesatti dalla nascita delI, ecco una ricognizione sui dossier internazionali, partendo dagli obiettivi che il premier si era posto nel suo primo discorso alle Camere per la fiducia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due anni di governo Meloni : cosa è stato fatto e le prossime sfide - La presidente del Consiglio: Italia di nuovo centrale sulla scena internazionale. “Mai così tanti contratti a tempo indeterminato e donne che lavorano” (Quotidiano.net)

Cosa prevede il nuovo decreto sui paesi sicuri voluto dal governo Meloni - Gli stati cosiddetti sicuri passano da 22 a 19. Ma per i giuristi i tribunali dovranno disapplicare la legge, se in contrasto con le direttive europee, come già avvenuto nel centro albanese la scorsa settimana. Leggi (Internazionale.it)

Meloni dopo due anni di governo rivendica “record storici” su occupazione e sanità : cosa c’è di vero - La presidente del Consiglio ha diffuso un video in cui rivendica i risultati ottenuti negli ultimi due anni. Dalla "crescita economica" ai "record storici" sull'occupazione, fino alle risorse per la sanità che "mai nessun governo aveva stanziato in ... (Fanpage.it)