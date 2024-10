Lapresse.it - Consiglio d’Europa: “Polizia razzista”. Ira del governo, Mattarella difende gli agenti

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ci sono numerosi resoconti di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, che prendono di mira in particolar modo i Rom e le persone di origine africana”. Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, pubblicato oggi. “Il discorso pubblico è diventato sempre più xenofobo e il discorso politico ha assunto toni altamente divisivi e antagonistici prendendo di mira in particolare rifugiati, richiedenti asilo e migranti, così come cittadini italiani con contesto migratorio, Rom e persone Lgbti. L’incitamento all’odio, anche da parte di politici di alto livello, spesso rimane incontrastato”, scrive l’organizzazione dei diritti umani.