Chiara Ferragni e pandoro gate, inchiesta per truffa aggravata: da legali memoria scritta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sembra sia da escludere l'ipotesi che l'influencer possa farsi sentire dai titolari dell'indagine Una memoria per chiarire l'inconsistenza delle accuse. E' questa la strada intrapresa dalla difesa di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano per le presunte truffe legate alla vendita di pandori e uova di Pasqua. I legali, gli avvocati Sbircialanotizia.it - Chiara Ferragni e pandoro gate, inchiesta per truffa aggravata: da legali memoria scritta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sembra sia da escludere l'ipotesi che l'influencer possa farsi sentire dai titolari dell'indagine Unaper chiarire l'inconsistenza delle accuse. E' questa la strada intrapresa dalla difesa di, indagata perdalla procura di Milano per le presunte truffe lealla vendita di pandori e uova di Pasqua. I, gli avvocati

