Chiara Ferragni cerca la svolta sul pandoro-gate | la mossa per uscire dal pantano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una memoria per chiarire l'inconsistenza delle accuse. È questa la strada intrapresa dalla difesa di, indagata per truffa aggravata dalla procura di Milano per le presunte truffe lealla vendita di pandori e uova di Pasqua. I legali, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno incontrato stamane il procuratore aggiunto Eugenio Fusco: un incontro che rientra tra le iniziative previste dopo la notifica di chiusura delle indagini, avvenuta lo scorso 4 ottobre. Un dialogo tra procura e difensori che porterà i legali, nelle prossime settimane, a consegnare una memoria scritta e che sembra escludere, invece, l'ipotesi che l'influencer possa farsi sentire dai titolari dell'indagine.