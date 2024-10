Calcio, posticipato il fischio d'inizio di Ravenna-Piacenza. Rimborsi dei biglietti entro domenica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Ravenna informa che, a seguito degli accordi con il Piacenza Calcio, la partita inizialmente prevista per domenica 20 ottobre e rinviata a causa dell’allerta meteo, si terrà il 30 ottobre alle ore 18:00 anziché alle 14:30. I tifosi che hanno già acquistato il biglietto in prevendita potranno Europa.today.it - Calcio, posticipato il fischio d'inizio di Ravenna-Piacenza. Rimborsi dei biglietti entro domenica Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilinforma che, a seguito degli accordi con il, la partita inizialmente prevista per20 ottobre e rinviata a causa dell’allerta meteo, si terrà il 30 ottobre alle ore 18:00 anziché alle 14:30. I tifosi che hanno già acquistato il biglietto in prevendita potranno

