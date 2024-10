Thesocialpost.it - Avellino, notte di violenza in carcere: detenuto mutilato e agenti sequestrati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Serata di caos e sangue neldi. Duesono statie picchiati dai detenuti, mentre un prigioniero ha subito una brutale aggressione. Un gruppo di carcerati lo ha attaccato, tagliandogli il lobo di un orecchio e rompendogli un braccio. La vittima è stata poi trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.Leggi anche: Napoli: a 16 anni uccide l’amico d’infanzia e brucia il suo corpo Che cosa è successo A denunciare la gravità della situazione è Maurizio De Fazio, sindacalista dell’USPP Campania. La casa circondariale è rimasta sotto stretta sorveglianza per ore. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per ripristinare il controllo. “Va subito ristabilito l’ordine e la sicurezza interna deldi Bellizzi, soprattutto con il trasferimento dei detenuti riottosi,” ha dichiarato De Fazio.