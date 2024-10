Thesocialpost.it - Allarme Mpox, l’appello degli scienziati: “Blocchiamo subito il virus o sarà nuova pandemia”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel 2024, il mondo ha già registrato 17 epidemie di malattie gravi, tra cui quelle provocate dalMarburg, dal vaiolo delle scimmie () e da un nuovo ceppo di influenza aviaria. Questi eventi allarmano la comunità scientifica. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha descritto tali situazioni in un recente rapporto del Global Preparedness Monitoring Board, evidenziando la fragile esposizione del mondo alle pandemie e mettendo in guardia su una serie di rischi che aumentano la possibilità di nuove crisi sanitarie.Leggi anche: Billie Eilish cade dal palco durante il concerto: la preoccupazione dei fan Presentato durante il Summit mondiale della Salute a Berlino, il rapporto chiede un approccio cooperativo e delinea 15 fattori di rischio per le pandemie, suddivisi in cinque categorie: sociale, tecnologica, ambientale, economica e politica.