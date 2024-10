Alfonso Dolce al Milano Fashion Global Summit 2024 parla del Futuro di D&G (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana, ha partecipato il 21 ottobre 2024 al Milano Fashion Global Summit 2024, offrendo una panoramica sul Futuro del gruppo. Il tema dell’evento, “The new rules”, ha fornito lo spunto per un’analisi approfondita su vari settori del marchio, dalla moda al beauty. parlando delle previsioni di chiusura dell’anno e dell’andamento del segmento beauty, Dolce ha dichiarato: «Il segmento ha raggiunto i 450 milioni di euro di fatturato, che consolidiamo nel bilancio fiscale di fine anno della società, verso una quota di 1,9 miliardi di euro». Questo risultato riflette la decisione, presa due anni fa, di portare in house il business del beauty, un cambiamento che sta portando risultati positivi: «Ci sentivamo pronti a cogliere l’opportunità di distribuzione, era un desiderio che avevamo da tempo. Quifinanza.it - Alfonso Dolce al Milano Fashion Global Summit 2024 parla del Futuro di D&G Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), amministratore delegato di&Gabbana, ha partecipato il 21 ottobreal, offrendo una panoramica suldel gruppo. Il tema dell’evento, “The new rules”, ha fornito lo spunto per un’analisi approfondita su vari settori del marchio, dalla moda al beauty.ndo delle previsioni di chiusura dell’anno e dell’andamento del segmento beauty,ha dichiarato: «Il segmento ha raggiunto i 450 milioni di euro di fatturato, che consolidiamo nel bilancio fiscale di fine anno della società, verso una quota di 1,9 miliardi di euro». Questo risultato riflette la decisione, presa due anni fa, di portare in house il business del beauty, un cambiamento che sta portando risultati positivi: «Ci sentivamo pronti a cogliere l’opportunità di distribuzione, era un desiderio che avevamo da tempo.

