Viserba, violenze e degrado. I residenti sempre più allarmati: "Sindaco, ci vuoi ascoltare?" (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo e pazienza scaduti: "sulla situazione pesante ei profughi di via Palotta vogliamo incontrare Sindaco e prefetto!" "Lo scorso 23 agosto abbiamo inviato una comunicazione sottoscritta da ben 250 residenti alle autorità sui profughi all’ex hotel Grazia di Viserba: nessuna risposta. Idem sull’esposto presentato in procura il 7 settembre. Chiediamo un incontro a Sindaco e prefetto cui parteciperà una delegazione di operatori turistici e residenti, per chiedere nuovamente l’immediata chiusura della struttura e la revoca dell’affidamento del Centro di accoglienza straordinaria Cas per motivi di ordine pubblico". Tornano alla carica, dopo una riunione caliente di venerdì scorso cui ha partecipato anche il consigliere comunale Gioenzo Renzi, i residenti della zona di via Palotta, rappresentati dall’avvocato Francesca Gorini. Ilrestodelcarlino.it - Viserba, violenze e degrado. I residenti sempre più allarmati: "Sindaco, ci vuoi ascoltare?" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo e pazienza scaduti: "sulla situazione pesante ei profughi di via Palotta vogliamo incontraree prefetto!" "Lo scorso 23 agosto abbiamo inviato una comunicazione sottoscritta da ben 250alle autorità sui profughi all’ex hotel Grazia di: nessuna risposta. Idem sull’esposto presentato in procura il 7 settembre. Chiediamo un incontro ae prefetto cui parteciperà una delegazione di operatori turistici e, per chiedere nuovamente l’immediata chiusura della struttura e la revoca dell’affidamento del Centro di accoglienza straordinaria Cas per motivi di ordine pubblico". Tornano alla carica, dopo una riunione caliente di venerdì scorso cui ha partecipato anche il consigliere comunale Gioenzo Renzi, idella zona di via Palotta, rappresentati dall’avvocato Francesca Gorini.

