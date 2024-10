Uomini e Donne: anticipazioni dell’ultima registrazione: Barbara De Santi vuole lasciare il programma (Di martedì 22 ottobre 2024) Le anticipazioni della nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi ci raccontano della rabbia della storica dama che ha minacciato di lasciare il parterre. Negli studi della Fascino si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ha regalato momenti salienti e tensioni sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Le anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci svelano dettagli imperdibili. Trono Over: La rabbia della dama Durante la registrazione, Barbara De Santi ha creato scompiglio in studio. Dopo aver iniziato una frequentazione con un uomo e aver condiviso con lui un bacio, la situazione si è complicata. Il cavaliere, infatti, ha espresso il desiderio di Movieplayer.it - Uomini e Donne: anticipazioni dell’ultima registrazione: Barbara De Santi vuole lasciare il programma Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledella nuovadel dating show di Maria De Filippi ci raccontano della rabbia della storica dama che ha minacciato diil parterre. Negli studi della Fascino si è conclusa una nuovadi. Il dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ha regalato momenti salienti e tensioni sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Le, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci svelano dettagli imperdibili. Trono Over: La rabbia della dama Durante laDeha creato scompiglio in studio. Dopo aver iniziato una frequentazione con un uomo e aver condiviso con lui un bacio, la situazione si è complicata. Il cavaliere, infatti, ha espresso il desiderio di

