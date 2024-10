Tom Holland si unisce al nuovo film di Cristopher Nolan: cosa significa per Spider-Man 4? (Di martedì 22 ottobre 2024) Tom Holland si unisce al nuovo film di Christopher Nolan: cosa significa per Spider-Man 4?La star di Spider-Man, Tom Holland, potrebbe entrare nel mondo di Christopher Nolan. Lunedì, alcune notizie hanno indicato che Holland è pronto a recitare nel nuovo film attualmente senza titolo di Nolan, che sarà distribuito da Universal Pictures nei cinema e sugli schermi IMAX il 17 luglio 2026. Holland si unirà a Matt Damon, che ha già recitato in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e in Interstellar come Dr. Mann. I dettagli della trama del nuovo film di Nolan sono attualmente sconosciuti, a parte il fatto che non è ambientato nei giorni nostri. Si prevede che Nolan scriva e produca il film insieme a sua moglie Emma Thomas. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2025. Nerdpool.it - Tom Holland si unisce al nuovo film di Cristopher Nolan: cosa significa per Spider-Man 4? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tomsialdi Christopherper-Man 4?La star di-Man, Tom, potrebbe entrare nel mondo di Christopher. Lunedì, alcune notizie hanno indicato cheè pronto a recitare nelattualmente senza titolo di, che sarà distribuito da Universal Pictures nei cinema e sugli schermi IMAX il 17 luglio 2026.si unirà a Matt Damon, che ha già recitato in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e in Interstellar come Dr. Mann. I dettagli della trama deldisono attualmente sconosciuti, a parte il fatto che non è ambientato nei giorni nostri. Si prevede chescriva e produca ilinsieme a sua moglie Emma Thomas. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan - Tom Holland sarebbe in trattative per unirsi al prossimo film di Christopher Nolan: cosa ne sarà di Spider-Man 4?. (Comingsoon.it)

Tom Holland tra i protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan? - Con Matt Damon già incluso nel cast, almeno in base agli ultimi aggiornamenti, pare che Nolan abbia scelto Tom Holland come protagonista. Il film – ancora senza un titolo – sarà distribuito da Universal Pictures nelle sale USA a partire dal 17 luglio 2026 (anche in IMAX). La notizia – che al momento rimane puro rumour – è stata riportata in rete da Deadline questa mattina. (Universalmovies.it)

Tom Holland in trattative per recitare nel prossimo film di Christopher Nolan? - , la società che ha sostenuto molti dei suoi più grandi successi al botteghino, tra cui la trilogia “Il cavaliere oscuro”, “Inception” e “Dunkirk”. Il prossimo film, che non ha un titolo, dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del 2025, anche se il casting di Holland potrebbe rivelarsi impegnativo per le tempistiche di produzione. (Metropolitanmagazine.it)