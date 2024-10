The Trainer, Bella Thorne e Julia Fox: "Raccontiamo l'illusione del sogno americano" (Di martedì 22 ottobre 2024) Insieme a Vito Schnabel, che ha scritto la storia originale, e le due attrici protagoniste Bella Thorne e Julia Fox, il regista di American History X presenta il film alla Festa del Cinema di Roma. A tredici anni da Il distacco, il regista di American History X, Tony Kaye, torna a far parlare di sè con una commedia folle e surreale, The Trainer, storia di un giovane esperto di fitness, Jack Flex, che sta attraversando un periodo difficile ed è perciò costretto a vivere con la mamma a Los Angeles. Indossa un casco alato come quello Mercurio nell'iconografia classica ed è ossessionato dall'idea di raggiungere la fama a tutti i costi. Il film lo segue nel corso di otto vertiginosi giorni senza sonno durante i quali cercherà di realizzare la sua personalissima versione di "american Movieplayer.it - The Trainer, Bella Thorne e Julia Fox: "Raccontiamo l'illusione del sogno americano" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Insieme a Vito Schnabel, che ha scritto la storia originale, e le due attrici protagonisteFox, il regista di American History X presenta il film alla Festa del Cinema di Roma. A tredici anni da Il distacco, il regista di American History X, Tony Kaye, torna a far parlare di sè con una commedia folle e surreale, The, storia di un giovane esperto di fitness, Jack Flex, che sta attraversando un periodo difficile ed è perciò costretto a vivere con la mamma a Los Angeles. Indossa un casco alato come quello Mercurio nell'iconografia classica ed è ossessionato dall'idea di raggiungere la fama a tutti i costi. Il film lo segue nel corso di otto vertiginosi giorni senza sonno durante i quali cercherà di realizzare la sua personalissima versione di "american

