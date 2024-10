Temptation Island, Federica lascia Alfonso: i veri motivi della rottura (Di martedì 22 ottobre 2024) Ad agosto Federica Petagna ha scritto a Temptation Island per l’eccessiva gelosia del fidanzato Alfonso D’Apice: “Vi ho contattato io perché lui è troppo possessivo. Vorrei fare molte cose, ma lui non mi permette di andare a mangiare una pizza con le amiche, uscire, andare a ballare o in vacanza“. Durante la permanenza nel villaggio Federica ha indossato costumi che non poteva mettere in passato perché ‘troppo poco coprenti’ (sì, è tutto vero), conoscere meglio i tentatori e in particolare si è avvicinata a Stefano. I due hanno passato molto tempo insieme, scatenando la gelosia di Alfonso: “Io sono pronto a cambiare, ma lei facendo così non mi aiuta. Anzi, allora penso che forse avevo ragione nell’essere geloso. Si fa abbracciare, coccolare, toccare da un altro“. Nonostante tutto Federica e Alfonso al falò di confronto hanno deciso di uscire insieme. Biccy.it - Temptation Island, Federica lascia Alfonso: i veri motivi della rottura Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ad agostoPetagna ha scritto aper l’eccessiva gelosia del fidanzatoD’Apice: “Vi ho contattato io perché lui è troppo possessivo. Vorrei fare molte cose, ma lui non mi permette di andare a mangiare una pizza con le amiche, uscire, andare a ballare o in vacanza“. Durante la permanenza nel villaggioha indossato costumi che non poteva mettere in passato perché ‘troppo poco coprenti’ (sì, è tutto vero), conoscere meglio i tentatori e in particolare si è avvicinata a Stefano. I due hanno passato molto tempo insieme, scatenando la gelosia di: “Io sono pronto a cambiare, ma lei facendo così non mi aiuta. Anzi, allora penso che forse avevo ragione nell’essere geloso. Si fa abbracciare, coccolare, toccare da un altro“. Nonostante tuttoal falò di confronto hanno deciso di uscire insieme.

