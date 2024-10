Superguidatv.it - Temptation Island 2024, il falò di confronto tra Federica e Alfonso: sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella settima e ultima puntata diabbiamo visto ilditra. La giovane ha raccontato alle sue amiche che a causa della gelosia del suo ragazzo, non può mettersi i costumi che desidera o vestirsi in un determinato modo. Nel villaggio poi si è avvicinata al single Stefano ma in contemporanea ha visto idiaccanto alla tentatrice Camilla. Anche se poi quest’ultimo ha fatto marcia indietro, è stato infatti lui a chiedere ildianticipato: “Filippo dille che non si deve dimenticare che è mia, non in senso di possesso ma amore“. Dopo una lunga attesa,si è presentata in un abito bianco e i due sisubito abbracciati.ha capito di essere troppo geloso e che concederà ai suoi spazi: “Ho avuto dubbi su cosa fare, se vivere la mia libertà con lui o da sola.