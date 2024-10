Ilrestodelcarlino.it - Se il cous cous è made in Italy: "Stabilimenti al top d’Europa"

(Di martedì 22 ottobre 2024) ARGENTA (Ferrara) Dove si trova lo stabilimento più importantedi produzione del? Ma in pianura padana, dove sennò? E per la precisione ad Argenta, nel Ferrarese. La Bia – questo il nome dell’azienda – da vent’anni opera in questo segmento di mercato in costante crescita e in breve tempo ne è divenuta la leader grazie a grandi capacità, impegno, inventiva e a un team di ricerca di indiscusso livello. Poi, va detto subito, ilsi presenta in mille allettanti versioni, come spiega la responsabile commerciale Giulia Pasquali. "È proprio così. Il, declinato in moltissimi modi, è decisamente versatile. Nei nostri treproduciamo sia quello classico, convenzionale di grano duro, siabiologici fatti con farina di farro, orzo, mais e riso.